«Аллах будет смотреть на намерения»

В Екатеринбурге прошла шестая межрегиональная научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», участники которой обсудили отношение мусульман к специальной военной операции (СВО) России на Украине. На конференции представители духовенства, периодически переходя на арабский язык, дали ответы на самые волнующие мусульман вопросы: не противоречит ли их участие в СВО принципам и канонам Шариата, куда попадают погибшие верующие и можно ли воевать против единоверцев. С подробностями — корреспондент “Ъ-Урал” Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Духовные лидеры мусульман ответили на волнующие вопросы, касающиеся СВО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Духовные лидеры мусульман ответили на волнующие вопросы, касающиеся СВО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», организованная региональным Духовным управлением мусульман (ДУМ) Свердловской области, прошла в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). На ней помимо руководителей мусульманских организаций присутствовали священнослужители, представляющие другие конфессии, в том числе РПЦ и армянскую церковь, политологи, религиоведы, теологи, историки, чиновники. Всего около 40 человек. Центральной темой мероприятия стало участие мусульман в спецоперации России на территории Украины.

Открыл конференцию чтением суры из Корана главный муфтий УрФО, муфтий Курганской и Челябинской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Затем были произнесены приветственные слова, в основном призывающие к объединению членов всех традиционных конфессий для участия в СВО. «Сегодня наша Родина находится в одном из судьбоносных периодов своей истории, ей брошен вызов, на который мы обязаны, объединившись, дать духовно-нравственный ответ»,— зачитал слова вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма департамента внутренней политики региона Иван Падерин.

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Ринат хаджи-хазрат Раев уточнил, что конфессии должны тесно взаимодействовать не только в ходе мобилизации, когда отправляют верующих людей в зону СВО, но и на полигонах, где проходят учения. «В октябре на военном полигоне в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек. Этого не произошло бы, если бы мобилизованные знали религиозные ценности и следовали им. Есть программы обучения исламу, но, к сожалению, они реализуются не в должном виде, из-за чего возникает религиозная безграмотность и происходят подобные трагедии»,— заверил муфтий.

О просветительской работе с мобилизованными рассказал заместитель муфтия ДУМ Дальнего Востока по работе с верующими военнослужащими Идрис-хазрат Камалиддин. По его словам, чаще всего мобилизованные задаются вопросом, как относиться к войне. «Мы отвечаем так: Коран гласит, что тот, кто сохранил жизнь человеку (вылечил, спрятал или еще как-либо), тот сохранил жизнь всему человечеству. Человек создан наилучшим образом, поэтому для мусульманина есть лучшая миссия — спасать жизнь»,— пояснил он.

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Муфтий рассказал, что к нему часто обращаются со словами: «Я маленькая пешка, что я могу изменить в этом большом процессе?» «Я в ответ рассказываю о случае, когда огромное пламя охватило пророка Ибрахима, и один маленький муравей бегал до источника, набирал сотую капли воды и выплевывал ее в пламя. У него спрашивали, чем он поможет, он отвечал, что в судный день скажет: я сделал столько, сколько смог»,— пояснил он.

Как оказалось, мобилизованных мусульман также волнует значение их гибели в ходе СВО. «Если мусульманин поступает в войну в поликонфессиональном войске, защищая жизнь, религию, имущество, семью, и его жизнь заканчивается, он приобретает статус шахида — мученика за веру. Тот, кто убит, защищая свое имущество, тот шахид. Тот, кто защищал свою семью, тот шахид, и тот, кто защищал свою религию, тот шахид»,— ответил Идрис-хазрат Камалиддин.

Еще один распространенный вопрос верующих военнослужащих: что делать, если на стороне Украины мусульмане, и можно ли попасть в ад за сражение против них. «Важно намерение, с которым ты выходишь на битву. Если мусульмане выходят против мусульман, кто из них попадет в рай, а кто в ад? Аллах будет смотреть на намерения. У каждого из этих войск есть амир — что им амир скажет, то они и будут делать. Здесь сказано сражаться и защищать свое государство. Кто идет с таким намерением — попадет в рай»,— заверил муфтий.

Информацию о том, как относиться к СВО, участники конференции приняли к сведению и в заключение обсудили «Практические аспекты обрядов жизненного цикла».

Катерина Якушева