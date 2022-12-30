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СВО и сразу

Как специальная военная операция отразилась на жизни региона — в подборке «Ъ-Юг»

Небо на замке

С началом специальной военной операции Росавиация ввела режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России, который продлевается каждую неделю и действует до сих пор.

Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Прилеты вне графика

Ростовская область находится вдали от мест проведения активных боевых действий, но и ее жители ощутили реальность войны. Большой резонанс вызвали сообщения о сбитой над Таганрогом ракете, выпущенной со стороны Украины в сторону аэродрома ТАНТК им.Бериева, пожаре на военном аэродроме в Миллерово и атаке БПЛА на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Как Новошахтинский НПЗ подвергся удару с неба

Как Новошахтинский НПЗ подвергся удару с неба

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Ростов-на-Дону, далее везде

Начиная с 18 февраля в Ростовскую область начали прибывать беженцы с территории Донецкой и Луганской народных республик. После начала СВО их поток усилился. Часть бежавших от войны людей осталась в Ростовской области, многие продолжили путь вглубь страны. В настоящее время в регионе действует 45 пунктов временного размещения, в которых находится порядка 4,3 тыс. человек.

Фотогалерея

Трудный путь в Россию

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Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Украины в вагоне поезда &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины в вагоне поезда &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Украины в вагоне поезда &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины в вагоне поезда &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Украины в вагоне поезда &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале Таганрога во время посадки в поезд &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале Таганрога во время посадки в поезд "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале Таганрога во время посадки в поезд &quot;Таганрог - Владимир&quot;

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале Таганрога во время посадки в поезд "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Украины в вагоне поезда "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале Таганрога во время посадки в поезд "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале Таганрога во время посадки в поезд "Таганрог - Владимир"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Беженцы из Мариуполя и других районов Украины в пункте временного размещения в Спортивной школе олимпийского резерва №13

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Смотреть

Мужчины в строю

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Уже 3 октября пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщила о выполнении мобилизационного плана в регионе.

Фотогалерея

Как проходила мобилизация на Дону

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Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Построение у здания центра.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Построение у здания центра.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Священнослужитель во время молебна для мобилизованных.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Священнослужитель во время молебна для мобилизованных.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

роведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

роведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре во время осмотра у врача.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Церемония бракосочетания для мобилизованных граждан в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Построение у здания центра.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Священнослужитель во время молебна для мобилизованных.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

роведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы. Провожающие во время прощания с мобилизованными.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Жанровая фотография. Мобилизованные граждане и добровольцы, в предварительном пункте сбора, в городском культурно-досуговом центре, перед отправкой к местам службы.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Через Ростовскую области в зону проведения СВО направляются добровольцы, в том числе казачьи формирования. Перед отправкой в район боевых действий они проводят молебен в Вознесенском войсковом всеказачьем патриаршем соборе.

Как казаки отправляются в зону СВО

Как казаки отправляются в зону СВО

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Приказ на запад

В середине августа стало известно что мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен главой правительства Харьковской области на подконтрольной российским военным части территории этого региона. В конце ноября Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области. В середине декабря заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил господину Алексеенко орден Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».

От Краснодара до Харькова один мэр

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В октябре о намерении отправиться в зону СВО сообщил в своем телеграм-канале предшественник Андрея Алексеева на посту мэра Краснодара — депутат Госдумы РФ Евгений Первышов.

Из ростовских политиков в зону СВО добровольцем отправился депутат донского парламента Максим Гелас. Он более трех месяцев воевал в составе пехотного полка на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике и был демобилизован, как многодетный отец. В декабре господин Гелас был назначен заместителем руководителя фракции «Единая Россия» по взаимодействию с военнослужащими и мобилизованными.

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