СВО и сразу

Небо на замке
С началом специальной военной операции Росавиация ввела режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России, который продлевается каждую неделю и действует до сих пор.
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Прилеты вне графика
Ростовская область находится вдали от мест проведения активных боевых действий, но и ее жители ощутили реальность войны. Большой резонанс вызвали сообщения о сбитой над Таганрогом ракете, выпущенной со стороны Украины в сторону аэродрома ТАНТК им.Бериева, пожаре на военном аэродроме в Миллерово и атаке БПЛА на Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Ростов-на-Дону, далее везде
Начиная с 18 февраля в Ростовскую область начали прибывать беженцы с территории Донецкой и Луганской народных республик. После начала СВО их поток усилился. Часть бежавших от войны людей осталась в Ростовской области, многие продолжили путь вглубь страны. В настоящее время в регионе действует 45 пунктов временного размещения, в которых находится порядка 4,3 тыс. человек.
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Трудный путь в Россию
Мужчины в строю
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Уже 3 октября пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщила о выполнении мобилизационного плана в регионе.
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Как проходила мобилизация на Дону
Через Ростовскую области в зону проведения СВО направляются добровольцы, в том числе казачьи формирования. Перед отправкой в район боевых действий они проводят молебен в Вознесенском войсковом всеказачьем патриаршем соборе.
Приказ на запад
В середине августа стало известно что мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен главой правительства Харьковской области на подконтрольной российским военным части территории этого региона. В конце ноября Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области. В середине декабря заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил господину Алексеенко орден Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».
В октябре о намерении отправиться в зону СВО сообщил в своем телеграм-канале предшественник Андрея Алексеева на посту мэра Краснодара — депутат Госдумы РФ Евгений Первышов.
Из ростовских политиков в зону СВО добровольцем отправился депутат донского парламента Максим Гелас. Он более трех месяцев воевал в составе пехотного полка на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике и был демобилизован, как многодетный отец. В декабре господин Гелас был назначен заместителем руководителя фракции «Единая Россия» по взаимодействию с военнослужащими и мобилизованными.
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