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Львиная доля

Предпринимательские риски и другие неприятности ушедшего года

Бывшему владельцу новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимиру Базияну, уехавшему в Австрию после начала уголовного преследования, удалось избежать экстрадиции в Россию. Генпрокуратура РФ требовала выдачи предпринимателя в связи с обвинением в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, однако австрийские власти ответили отказом.

Невозвращенец

Невозвращенец

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В Ростове начинается судебный процесс по делу бывшего председателя совета директоров АО «Водоканал Ростова-на-Дону» Георгия Светлицкого по обвинению в хищении из АО более 200 млн руб. Сам он преступный умысел отрицает. Два года назад на 12 лет был осужден его отец — совладелец Водоканала Станислав Светлицкий.

Неприятности по наследству

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Бывший владелец Ростовского электрометаллургического завода и ряда других предприятий Вадим Варшавский признан банкротом. Суд принял решение о реализации его имущества. Долги предпринимателя, в 2007 году оплатившего из собственных средств концерт Элтона Джона в Ростове, превышают полтора десятка миллиардов рублей.

История большого бизнеса

История большого бизнеса

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Совладельцы концерна «Покровский» (один из крупнейших на Юге агрохолдингов) начали оспаривать принадлежность долей в бизнесе, назначение руководителей входящих в него структур и управленческие решения друг друга. Ангелина Коровайко и Олег Чебанов (мать и сын основателей концерна Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова) заявили в суд соответствующие иски.

Между партнерами пробежала кошка

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О других наиболее заметных событиях уходящего года:

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