Долгостройными рядами

Спустя десять лет после начала строительства гостиничного бизнес-комплекса Sheraton Rostov-on-Don Hotel & Business Center в Ростове его судьба остается неопределенной. В августе стало известно, что самарский АК Банк требует в суде признать недействительной продажу большей части площадей недостроенной гостиницы ростовской фирме «Монолит». Банк заявил, что объект находится под арестом по уголовному делу, в котором он является потерпевшим.

Еще менее определенными остаются перспективы инициированного еще в 2006 году властями Ростова проекта реконструкции советского кинотеатра «Россия» в парке им. Горького. В 2016 году его здание было фактически снесено. Областной Комитет по охране культурного наследия попытался вернуть хотя бы запись в ЕГРН о том, что объект имел охраняемый статус. Однако, суд не увидел в этом никакого смысла и отказал ведомству в удовлетворении требования.

Зато больше ничего не мешает начать строительство торгового центра на бывшей площади им. Ленина в Ростове. Арбитражный суд прекратил разбирательство по иску общественников, выступавших против фактической ликвидации площадного пространства. Требование запретить скандальную застройку заявляли региональные отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, однако потом они отозвали иск.

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