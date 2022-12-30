Назначение и наказание

Пост приняли

В правительстве Ростовской области в этом году сменились главы нескольких министерств и ведомств. Министром строительства стал Юрий Сильвестров, министром образования — Андрей Фатеев, министром ЖКХ — Сергей Сизиков. Кроме того, Алексей Панкратов был назначен на должность директора департамента потребительского рынка, а Григорий Алексеев-Малахов — главным архитектором Ростовской области.

В ноябре краснодарская городская дума избрала на пост мэра вице-губернатора Евгения Наумова, кандидатуру которого ранее поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Фракция КПРФ (4 депутата) отказались принять участие в голосовании в знак протеста против недемократичной, с их точки зрения, процедуры избрания.

Пост сдали

Экс-вице-губернатор Кубани Юрий Грисенко получил условный срок за то, что в 2016 году дал незаконное указание направить 200 млн руб. подконтрольного ему учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» на строительство перинатального центра в Сочи. Также суд признал, что Юрий Гриценко приобрел по заниженной стоимости участок муниципальной земли в пригороде Краснодара.

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш в октябре, как и его краснодарский коллега, был осужден условно за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена». По версии следствия, на стройку вместо предусмотренного проектом крупнозернистого песка был поставлен мелкозернистый, за который бюджет переплатил 80 млн руб. Экс-чиновник обжаловал приговор в апелляционной инстанции, но безуспешно.

Летом начался суд по делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году чиновники способствовали выигрышу компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» нескольких электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов. Подсудимые вину не признают.

В апреле началось рассмотрение в суде дела бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями при выделении бюджетных средств на благоустройство парков в Ростове и Зверево. Экс-чиновник свою вину не признает.

Экс-заместители главы Сочи Анатолий Рыков и Сергей Юрин признаны виновными в получении взяток от предпринимателей на общую сумму 120 млн руб. Они осуждены на срок 15 лет в колонии строгого режима с крупными штрафами. Осужденные, которые находятся под стражей с 2018 года, не признают себя виновными и обжаловали приговор.

В мае суд в Ростове приговорил экс-начальника УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова к 11 годам колонии строгого режима за получение 93 млн руб. от предпринимателей, занимающихся продажей зерна. В сентябре апелляционная инстанция сократила срок наказания до семи лет лишения свободы. Теперь обе стороны обжалуют это решение в кассационном порядке, защита намерена добиться оправдательного приговора.

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