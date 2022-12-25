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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 25 декабря

Глава МИД КНР Ван И заявил, что «отношения Китая и России крепки, как монолит». По его мнению, они не подвержены провокациям, вмешательству и изменением конъюнктуры. Об отношениях Москвы и Пекина

Все застрявшие в Хургаде россияне прилетели в РФ, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Туристы оставались на египетском курорте из-за проблем у авиакомпании iFly.

В США 23 человека погибли от последствий зимнего шторма. 7,1 тыс. авиарейсов задержаны, 3,1 тыс. отменены. Без света остаются около 390 тыс. абонентов. Кроме того, зимний шторм привел к рекордному спаду добычи газа.

ОАЭ передадут Украине 2,5 тыс. электрогенераторов. Поставка входит в пакет гуманитарной помощи на $100 млн.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Южная Осетия назвала абсурдным расследование Международного уголовного суда о «пятидневной войне». Суд ранее пришел к выводу, что Грузия не совершала военных преступлений, и потребовал ареста трех чиновников Южной Осетии.

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