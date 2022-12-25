В США зимний шторм привел к рекордному спаду добычи газа

Зимний шторм привел к проблемам в США с добычей газа. Показатель в пятницу, 23 декабря, снизился почти на 2,8 млн кубометров — это рекордный спад добычи больше чем за десять лет, передает Bloomberg.

Объем добычи сократился примерно на 10% к предыдущему дню из-за обледенения труб на фоне снижения температуры ниже нуля в основных добывающих регионах. Внутренний спрос на газ при этом вырос до максимума с начала 2019 года.

В США на этой неделе пришло резкое похолодание, сильные порывы ветра и снегопады. Во многих штатах температура снизилась до близких к рекордам значениям. В Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Без света остаются около 1 млн абонентов.

Леонид Уварчев