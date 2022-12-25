Ван И: отношения Китая и России крепки, как монолит

Глава МИД КНР Ван И считает крепкими отношения между Китаем и Россией. По его мнению, они не подвержены провокациям, вмешательству и изменением конъюнктуры.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры»,— сказал Ван И на симпозиуме, посвященном дипломатии КНР (перевод ТАСС).

По мнению министра, сотрудничество между странами «не антагонистично и не нацелено» на третью сторону. Он заявил, что Пекин и Москва «твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны». Как отметил Ван И, РФ и КНР развивают двустороннее сотрудничество на основе взаимных стратегических интересов и на обоюдном доверии. Он обратил внимание, что страны расширяют взаиморасчеты в нацвалютах.

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 декабря заявил, что Пекин готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он сказал об этом по итогам встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Господин Медведев передал господину Си послание президента РФ Владимира Путина.

Об отношениях России и Китая — в материале «Ъ» «Пекинский связной».

Леонид Уварчев