Месси не завершит карьеру после чемпионата мира в Катаре

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что планировал завершить карьеру в национальной сборной после чемпионата мира в Катаре. Он принял решение продолжить играть за свою страну в статусе чемпиона мира.

«Я хотел завершить на этом свою карьеру, мне больше не о чем просить. <...> Кубок Америки, чемпионат мира… это пришло ко мне почти в конце. Но я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной и я хочу провести еще несколько матчей в качестве чемпиона мира»,— сказал Месси журналистам (цитата по TyC Sports).

Аргентина обыграла в финале ЧМ-2022 сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2.

Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата. Он стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате. На мировых первенствах он забил 13 голов. По этому показателю аргентинец превзошел Пеле (12) и сравнялся с французом Жюстом Фонтеном (13). Месси также побил рекорд немецкого футболиста Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира по футболу (26).

Теперь Месси — чемпион мира 2022 года, серебряный призер мирового первенства 2014 года, олимпийский чемпион 2008 года. На его счету также одно золото, три серебра и одна бронза в Кубке Америки.

О финале ЧМ-2022 — в материале «Ъ» «Финал золотых мячей».

Леонид Уварчев