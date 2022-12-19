Росбанк приостановил переводы почти во всех валютах

В Росбанке остались доступными переводы только китайских юаней, армянских драмов и белорусских рублей. Кредитная организация заявила, что «не может предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами».

На прошлой неделе Росбанк попал под санкции США. После этого кредитная организация приостановила операции в долларах, евро и дирхамах. Росбанк при этом уверял, что санкции не окажут существенного влияния на его работу.

Лаура Кеффер