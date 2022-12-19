Первый самолет с застрявшими в Хургаде туристами прилетел в Москву

В Москву прилетели около 350 человек, которые несколько дней не могли вылететь из Хургады в Египте. Первый рейс выполнила Red Wings, передает «РИА Новости».

Сколько всего туристов застряли в Хургаде, не сообщалось. Туроператор Fun&Sun говорил, что самолеты Red Wings должны вывезти россиян в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Проблемы возникли из-за отмены рейсов авиакомпании iFly. Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для ее самолетов, а Росавиация не согласовала альтернативный маршрут. Авиакомпания просила разрешить ей летать через Сирию.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Леонид Уварчев