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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 17 декабря

Президент Владимир Путин в пятницу весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине. Кремль сообщил об этом в ночь на субботу, 17 декабря. Глава государства заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям.

Премьер Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку влияния военной помощи Киеву на вооруженный конфликт с Россией, сообщили источники BBC. Как утверждает телеканал, высокопоставленные чиновники опасаются, что премьер «избрал слишком осторожный подход», когда конфликт на Украине «вступает в решающую фазу».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовится к затяжному конфликту с Украиной. По его мнению, поставки оружия Киеву могут ускорить переговоры между сторонами — пока президент РФ Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Молдавия приостановила вещание шести телеканалов. Власти объяснили решение «предотвращением риска дезинформации» в том числе по освещению событий на Украине.

В шорт-листе новых наименований Российского движения детей и молодежи фигурируют различные варианты со словом «пионеры», узнал «Ъ». По мнению некоторых собеседников «Ъ», такой вариант названия будет достаточно честным, так как, по сути, новое движение и будет современным аналогом советской пионерской организации. Подробнее

МТС выделила башенный бизнес в отдельное юрлицо. Гендиректором назначен экс-глава «дочки» «МегаФона» «Первой башенной компании» Александр Теремецкий.

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