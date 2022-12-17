МТС выделила башенный бизнес в отдельное юрлицо

Один из крупнейших российских операторов МТС перевел башенный бизнес в отдельное юридическое лицо — ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК). Гендиректором назначен экс-глава «дочки» «МегаФона» «Первой башенной компании» Александр Теремецкий.

Информация о реорганизации есть в ЕГРЮЛ. Пресс-служба МТС подтвердила изменения ТАСС. О планах по выделению башенного бизнеса сообщалось ранее.

МТС планировала продать башенную компанию в начале 2022 года, но весной процесс затормозился. Всего у оператора 23 тыс. башен, их оценивали в 100 млрд руб. В компании летом заявляли «Ъ», что «продолжают рассматривать различные сценарии, видят интерес к активу и общаются с потенциальными инвесторами».

О продаже башенных активов операторов — в материале «Ъ» «Tele2 шагнул по вертикали».

Леонид Уварчев