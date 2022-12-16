Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не привел подробностей разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди, 2018 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди, 2018 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение... Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди»,— сказал господин Песков журналистам.

Пресс-служба премьера Индии пока не сообщала о переговорах.

Ранее Reuters сообщал, что Нарендра Моди отказался от ежегодного личного саммита с Владимиром Путиным. По информации Bloomberg, это произошло после «завуалированных угроз Путина применить ядерное оружие» в ходе конфликта России и Украины. Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров не планировалась до конца года, поэтому никто от нее не отказывался.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слон и Bloomberg».

Олеся Павленко