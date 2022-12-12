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Коммерсантъ FM
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Песков заявил, что встреча Путина и Моди в конце года не планировалась

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не отменялась, поскольку и не планировалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что график контактов главы государства на следующий год еще только предстоит согласовать.

«До конца года никаких встреч (Владимира Путина и Нарендры Моди.— "Ъ") и не планировалось. И никто ни от чего не отказывался, потому что и не было (ничего.— "Ъ") запланировано»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что встречу отменил индийский премьер.

9 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Моди отказался от ежегодного двустороннего саммита с Владимиром Путиным после того, как российский президент пригрозил применить ядерное оружие на Украине. Неназванный российский чиновник заявил агентству, что решение Индии не проводить саммит «стало очевидным» на саммите ШОС в Узбекистане, где господин Моди сказал господину Путину, что сейчас «не эпоха войны».

Дарья Эрозбек

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