Марокко пожаловалось в FIFA на судейство в матче с французами на ЧМ

Федерация футбола Марокко (FRMF) подала официальный протест в FIFA по поводу судейства матча Франция—Марокко на чемпионате мира в Катаре. Это произошло после того, как Марокко не назначили два пенальти в первом тайме. Сборная Марокко проиграла Франции на ЧМ в Катаре со счетом 0:2 в полуфинале.

Вопросы вызвало судейство мексиканского арбитра встречи Сесара Рамоса. Решения судьи также подтвердила система видеоповтора VAR.

«Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) решительно протестовала против арбитража матча Марокко-Франция, который обслуживал господин Сесар Артуро Рамос. С этой целью FRMF направил в компетентный орган письмо, в котором описывает ситуацию, лишившую марокканцев двух бесспорных штрафных санкций»,— говорится в пресс-релизе федерации. FRMF также выразила недоумение, что VAR не среагировала на эти ситуации.

17 декабря пройдет матч за третье место между Хорватией и Марокко.

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Мария Федотова