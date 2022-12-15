Аксенов назвал беспилотники главной угрозой безопасности Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основную угрозу для безопасности республики представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). При этом, по его словам, прилагаются максимальные усилия, чтобы обезопасить регион от атак БПЛА.

«Правоохранительных структур, военных подразделений здесь более чем достаточно. Они технически оснащены, предпринимают все необходимое. У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной»,— рассказал господин Аксенов в интервью ТАСС.

Для обеспечения безопасности, уточнил глава республики, происходит обновление систем противовоздушной обороны. «Конечно, современные (системы.— "Ъ") закупаем, обкатка идет каждый день. В том числе обкатка наших беспилотников, которые в Крыму собираются — мы уже начали самостоятельную сборку беспилотников, у нас хорошая техника»,— добавил он.

По словам господина Аксенова, на данный момент на территории Крыма работают 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса с общим объемом контрактов в рамках гособоронзаказа — более 23 млрд руб.

Власти Крыма и Севастополя регулярно информируют о сбитых силами ПВО беспилотниках. 8 декабря сообщалось, что дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. 6 декабря под Севастополем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. 23 ноября средства ПВО сбили пять беспилотников рядом с Севастополем и в районе газоконденсатных месторождений в Черном море.

8 декабря в Кремле признали наличие рисков для безопасности Крыма из-за диверсий и беспилотников.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева