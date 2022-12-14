Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки в Москве по состоянию на 8:50 достигли максимального значения в 10 баллов, об этом свидетельствует данные сервиса «Яндекс.карты». Полчаса назад заторы составляли 9 баллов. Департамент транспорта Москвы призвал отказаться от поездок на личном автомобиле. Ночью в столице был сильный снегопад.

Пробки образовались по направлению из области. Сильнее всего движение затруднено на Каширском шоссе, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, ТТК, Содовом кольце и МКАДе.

«На дорогах уже 9 баллов — большая загруженность для утреннего час пика. Просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях»,— сообщили ранее в столичном Дептрансе.

В ведомстве отметили, что ситуацию усугубляет гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах. Дептранс призвал жителей столицы держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты. При возможности водителям рекомендовано воспользоваться городским транспортом — он работает штатно.

Из-за непогоды в Москве 14 декабря задержано или отменено как минимум 45 авиарейсов. В столице за неполных два дня выпало больше половины месячной нормы осадков. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 14 декабря, в Москве будет –3...–5°С, снег с гололедицей и снежные заносы.

О том, как столица справляется со стихией, — в материале «Ъ FM» «Москва проходит испытание непогодой».

Дарья Эрозбек