В Новосибирске мужчина погиб при обрушении гаражей после взрыва газового баллона

В гаражном кооперативе в Новосибирске из-за разгерметизации газового баллона обрушились нескольких капитальных гаражей. В результате погиб один человек, сообщило СУ СКР по Новосибирской области. Тело мужчины было обнаружено во время разбора завалов. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным областного МЧС, инцидент произошел в гаражах Кировского района. В результате взрыва газового баллона были разрушены три капитальных гаража. К устранению последствий ЧП привлекали 40 человек, 12 единиц техники, говорится на сайте ведомства.

С начала отопительного сезона в России произошло уже несколько взрывов газа в жилых домах. В Нижневартовске при взрыве обрушилась часть пятиэтажного здания, погибли девять человек. Также взрывы произошли в Азове (Ростовская область), Кантемировке (Воронежская область), Заволжье (Нижегородская область), Ярославле.

Лаура Кеффер