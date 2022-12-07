Кто вышел в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

6 декабря завершились игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Первым четвертьфиналистом стала сборная Нидерландов, обыгравшая американцев со счетом 3:1. Сборная Аргентины в 1/8 финала одержала трудную победу в матче против австралийцев. Сборная Польши оказалась бессильна перед талантом французского форварда Килиана Мбаппе. Англичане, серебряные призеры последнего чемпионата Европы, со счетом 3:0 разгромили команду Сенегала, действующего чемпиона Африки. Хорваты вышли в четвертьфинал, обыграв в серии одиннадцатиметровых сборную Японии. Бразилия разгромила сборную Южной Кореи, еще до перерыва наколотив ей четыре безответных мяча. В итоге матч закончился со счетом 4:1. Сборная Испании, которая после группового этапа выглядела одним из главных фаворитов катарского чемпионата мира, вылетела уже в стартовом раунде play-off, проиграв команде Марокко. Последним четвертьфиналистом стала сборная Португалии, добившаяся очень крупной победы над командой Швейцарии — 6:1.

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Игры 1/4 финала стартуют 9 декабря, обладатель кубка определится 18 декабря.