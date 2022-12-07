Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кто вышел в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Инфографика

6 декабря завершились игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Первым четвертьфиналистом стала сборная Нидерландов, обыгравшая американцев со счетом 3:1. Сборная Аргентины в 1/8 финала одержала трудную победу в матче против австралийцев. Сборная Польши оказалась бессильна перед талантом французского форварда Килиана Мбаппе. Англичане, серебряные призеры последнего чемпионата Европы, со счетом 3:0 разгромили команду Сенегала, действующего чемпиона Африки. Хорваты вышли в четвертьфинал, обыграв в серии одиннадцатиметровых сборную Японии. Бразилия разгромила сборную Южной Кореи, еще до перерыва наколотив ей четыре безответных мяча. В итоге матч закончился со счетом 4:1. Сборная Испании, которая после группового этапа выглядела одним из главных фаворитов катарского чемпионата мира, вылетела уже в стартовом раунде play-off, проиграв команде Марокко. Последним четвертьфиналистом стала сборная Португалии, добившаяся очень крупной победы над командой Швейцарии — 6:1.

Игры 1/4 финала стартуют 9 декабря, обладатель кубка определится 18 декабря.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...