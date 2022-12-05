Хорваты дождались пенальти

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал катарского чемпионата мира, продлив свою удивительную серию побед в матчах play-off, которым для выявления победителя не хватило полутора часов, начавшуюся еще на предыдущем мировом первенстве. Вслед за датчанами, россиянами и англичанами перед ней не устояли японцы. Хорваты одолели их в серии пенальти после ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время.
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/4 финала
Фото: John Sibley , Reuters
Этот матч доказывал, что может оказаться довольно занимательным зрелищем в том числе потому, что свел команды, каждая из которых, наверное, выглядела с точки зрения другой соперником жутко удобным. Сборная Хорватии с ее средним возрастом стартового состава, вплотную приблизившимся к отметке 30 лет, с ее минимальной ротацией основы на групповом этапе (тренер Златко Далич использовал всего 16 футболистов) казалась идеальной жертвой японцев с их ставкой на вечное движение. Сборная Японии с ее склонностью сочетать стремительность с ошибками, тактическими и техническими, на ровном месте казалась идеальной жертвой хорватов — терпеливых, умеющих приманивать чужие подарки лучше, может быть, чем любой другой участник катарского чемпионата. И в этом смысле она здорово отличалась от обыгранных японцами в группе немцев и испанцев, у которых терпение и осторожность — отнюдь не главный конек.
Игра все представления о раскладе подтверждала, даже укрепляла.
Сборная Японии сразу помучила хорватов фланговыми прорывами и своим прессингом — настолько высоким, что однажды голкиперу Доминику Ливаковичу пришлось выкручиваться в противостоянии с форвардом Дайдзэном Маэдой на линии вратарской.
А сборная Хорватии сразу убедилась в том, что ей будут время от времени дарить моменты, когда Такэхиро Томиясу, похоже, перенервничав, откинул мяч Ивану Перишичу, а тот вдруг обнаружил, что перед ним никого, кроме вратаря Сюити Гонды, нет — можно отдавать партнеру, можно бить самому, любой вариант в принципе подходит. Перишич выбрал нечто среднее между ударом и пасом — и вышло невнятно.
Дальше все шло по тому же нехитрому сценарию.
Японцы полагались на резвые ноги и кроссы в штрафную — в основном, естественно, низом, потому что превосходство хорватской обороны в росте над нападением оппонентов резало глаз.
Хорваты полагались на хладнокровный и неторопливый розыгрыш мяча, предполагающий, что рано или поздно пустые зоны в чужих тылах как-нибудь образуются. Они действительно появлялись. И хорватские фаны, видимо, в который уже раз вспоминали, что в 2018 году у них на острие, перед Лукой Модричем, был великолепный Марио Манджукич, а не, как в этот вечер, нерасторопный Бруно Петкович: с Манджукичем уже давно вели бы в счете.
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А так в счете перед перерывом повели японцы. К голу привел розыгрыш углового, бог знает какая уже по счету подача в хорватскую штрафную — примерно в ту зону, за которую отвечал зенитовец Деян Ловрен,— и серия рикошетов. После нее мяч, как счастливый лотерейный шар из барабана, выкатился к готовому отправить его в сетку Маэде.
Перерыв ничего не изменил ни в сборной Японии, что было понятно, ни в сборной Хорватии — ни в кадровом плане, ни в плане отношения к игре. И уступая, она оставалась такой же спокойной, да чуть ли не индифферентной, словно все ее устраивало. Но если кто-то думал, что такой подход в play-off чемпионата мира — верный путь к гибели, он заблуждался. Хорваты, с ленцой перекатывая мяч друг другу, баланс восстановили быстро.
Комбинация была простой, но от нее все равно веяло высочайшим классом, выражающимся ведь, в частности, и в такой вот лаконичности: Ловрен навесил, Перишич, хоть до ворот была добрая дюжина метров, уложил мяч в угол головой.
И самое удивительное, что это был первый гол Ивана Перишича с весны: месяцами не выходило забить ни за «Интер», ни за сборную, несмотря на то что все время находился на передовой, а тут забил, и в такой важный момент.
А преимущество, уже не условное, а фактическое, потихоньку перешло к хорватам. И Гонде приходилось все время быть начеку, в игре, а однажды пришлось выручать после потрясающего удара Модрича в девятку. Но японцы держались, и этот матч честно заслужил первого на катарском чемпионате мира овертайма.
А овертайм был территорией сборной Хорватии на предыдущем чемпионате мира. В 2018 году ни один из трех матчей play-off по дороге к финальному она не завершила в основное время, но всякий раз — против датчан, россиян, англичан — выживала. Теперь пыталась выжить без лидера Модрича, которого Златко Далич усадил на скамейку запасных, чем, видимо, потряс всех, кто переживал за хорватов: ну как без него?! Например, в серии пенальти, до которой матч, разумеется, в конце концов благополучно добрался. Но хорваты справились и без Модрича. Хватило длиннорукого и не знающего, что такое мандраж, отбившего два первых японских удара, а затем взявшего еще один Ливаковича.
Японцы потерпели второе подряд обидное поражение в стартовом раунде play-off чемпионата мира: четыре года назад, они проиграли — 2:3 — бельгийцам, поведя во втором тайме со счетом 2:0. Хорваты отправились в следующий раунд.
В четвертьфинале они встретятся с победителем закончившегося поздно вечером по московскому времени матча между сборными Бразилии и Южной Кореи.
1/8 финала
Англия—Сенегал 3:0
Хендерсон, 38; Кейн, 45+3; Сака, 57
4 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 65 985 зрителей.
Статистика матча
Англия Сенегал
Удары по воротам 8 10
Удары в створ 4 2
Угловые 3 3
Фолы 16 12
Предупреждения 0 1
Процент владения мячом 61 39
Япония—Хорватия 1:1 (серия пенальти 1:3)
Маэда, 43 — Перишич, 55
5 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 42 523 зрителя.
Статистика матча
Япония Хорватия
Удары по воротам 13 17
Удары в створ 4 4
Угловые 8 5
Офсайды 3 0
Фолы 13 16
Предупреждения 0 2
Процент владения мячом 42 58
Матч Бразилия—Южная Корея завершился после подписания номера в печать.
06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария.
1/4 финала
09.12: Нидерланды—Аргентина, Хорватия—победитель матча Бразилия—Южная Корея.
10.12: Англия—Франция.