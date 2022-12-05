Хорваты дождались пенальти

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал катарского чемпионата мира, продлив свою удивительную серию побед в матчах play-off, которым для выявления победителя не хватило полутора часов, начавшуюся еще на предыдущем мировом первенстве. Вслед за датчанами, россиянами и англичанами перед ней не устояли японцы. Хорваты одолели их в серии пенальти после ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/4 финала

Фото: John Sibley , Reuters Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/4 финала

Фото: John Sibley , Reuters

Этот матч доказывал, что может оказаться довольно занимательным зрелищем в том числе потому, что свел команды, каждая из которых, наверное, выглядела с точки зрения другой соперником жутко удобным. Сборная Хорватии с ее средним возрастом стартового состава, вплотную приблизившимся к отметке 30 лет, с ее минимальной ротацией основы на групповом этапе (тренер Златко Далич использовал всего 16 футболистов) казалась идеальной жертвой японцев с их ставкой на вечное движение. Сборная Японии с ее склонностью сочетать стремительность с ошибками, тактическими и техническими, на ровном месте казалась идеальной жертвой хорватов — терпеливых, умеющих приманивать чужие подарки лучше, может быть, чем любой другой участник катарского чемпионата. И в этом смысле она здорово отличалась от обыгранных японцами в группе немцев и испанцев, у которых терпение и осторожность — отнюдь не главный конек.

Игра все представления о раскладе подтверждала, даже укрепляла.

Сборная Японии сразу помучила хорватов фланговыми прорывами и своим прессингом — настолько высоким, что однажды голкиперу Доминику Ливаковичу пришлось выкручиваться в противостоянии с форвардом Дайдзэном Маэдой на линии вратарской.

А сборная Хорватии сразу убедилась в том, что ей будут время от времени дарить моменты, когда Такэхиро Томиясу, похоже, перенервничав, откинул мяч Ивану Перишичу, а тот вдруг обнаружил, что перед ним никого, кроме вратаря Сюити Гонды, нет — можно отдавать партнеру, можно бить самому, любой вариант в принципе подходит. Перишич выбрал нечто среднее между ударом и пасом — и вышло невнятно.

Дальше все шло по тому же нехитрому сценарию.

Японцы полагались на резвые ноги и кроссы в штрафную — в основном, естественно, низом, потому что превосходство хорватской обороны в росте над нападением оппонентов резало глаз.

Хорваты полагались на хладнокровный и неторопливый розыгрыш мяча, предполагающий, что рано или поздно пустые зоны в чужих тылах как-нибудь образуются. Они действительно появлялись. И хорватские фаны, видимо, в который уже раз вспоминали, что в 2018 году у них на острие, перед Лукой Модричем, был великолепный Марио Манджукич, а не, как в этот вечер, нерасторопный Бруно Петкович: с Манджукичем уже давно вели бы в счете.

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Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

А так в счете перед перерывом повели японцы. К голу привел розыгрыш углового, бог знает какая уже по счету подача в хорватскую штрафную — примерно в ту зону, за которую отвечал зенитовец Деян Ловрен,— и серия рикошетов. После нее мяч, как счастливый лотерейный шар из барабана, выкатился к готовому отправить его в сетку Маэде.

Перерыв ничего не изменил ни в сборной Японии, что было понятно, ни в сборной Хорватии — ни в кадровом плане, ни в плане отношения к игре. И уступая, она оставалась такой же спокойной, да чуть ли не индифферентной, словно все ее устраивало. Но если кто-то думал, что такой подход в play-off чемпионата мира — верный путь к гибели, он заблуждался. Хорваты, с ленцой перекатывая мяч друг другу, баланс восстановили быстро.

Комбинация была простой, но от нее все равно веяло высочайшим классом, выражающимся ведь, в частности, и в такой вот лаконичности: Ловрен навесил, Перишич, хоть до ворот была добрая дюжина метров, уложил мяч в угол головой.

И самое удивительное, что это был первый гол Ивана Перишича с весны: месяцами не выходило забить ни за «Интер», ни за сборную, несмотря на то что все время находился на передовой, а тут забил, и в такой важный момент.

А преимущество, уже не условное, а фактическое, потихоньку перешло к хорватам. И Гонде приходилось все время быть начеку, в игре, а однажды пришлось выручать после потрясающего удара Модрича в девятку. Но японцы держались, и этот матч честно заслужил первого на катарском чемпионате мира овертайма.

А овертайм был территорией сборной Хорватии на предыдущем чемпионате мира. В 2018 году ни один из трех матчей play-off по дороге к финальному она не завершила в основное время, но всякий раз — против датчан, россиян, англичан — выживала. Теперь пыталась выжить без лидера Модрича, которого Златко Далич усадил на скамейку запасных, чем, видимо, потряс всех, кто переживал за хорватов: ну как без него?! Например, в серии пенальти, до которой матч, разумеется, в конце концов благополучно добрался. Но хорваты справились и без Модрича. Хватило длиннорукого и не знающего, что такое мандраж, отбившего два первых японских удара, а затем взявшего еще один Ливаковича.

Японцы потерпели второе подряд обидное поражение в стартовом раунде play-off чемпионата мира: четыре года назад, они проиграли — 2:3 — бельгийцам, поведя во втором тайме со счетом 2:0. Хорваты отправились в следующий раунд.

В четвертьфинале они встретятся с победителем закончившегося поздно вечером по московскому времени матча между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Алексей Доспехов