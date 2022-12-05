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Коммерсантъ FM
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Хорваты дождались пенальти

Они вышли в четвертьфинал, обыграв в серии одиннадцатиметровых сборную Японии

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал катарского чемпионата мира, продлив свою удивительную серию побед в матчах play-off, которым для выявления победителя не хватило полутора часов, начавшуюся еще на предыдущем мировом первенстве. Вслед за датчанами, россиянами и англичанами перед ней не устояли японцы. Хорваты одолели их в серии пенальти после ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время.

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/4 финала

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/4 финала

Фото: John Sibley , Reuters

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три послематчевых пенальти и вывел свою команду в 1/4 финала

Фото: John Sibley , Reuters

Этот матч доказывал, что может оказаться довольно занимательным зрелищем в том числе потому, что свел команды, каждая из которых, наверное, выглядела с точки зрения другой соперником жутко удобным. Сборная Хорватии с ее средним возрастом стартового состава, вплотную приблизившимся к отметке 30 лет, с ее минимальной ротацией основы на групповом этапе (тренер Златко Далич использовал всего 16 футболистов) казалась идеальной жертвой японцев с их ставкой на вечное движение. Сборная Японии с ее склонностью сочетать стремительность с ошибками, тактическими и техническими, на ровном месте казалась идеальной жертвой хорватов — терпеливых, умеющих приманивать чужие подарки лучше, может быть, чем любой другой участник катарского чемпионата. И в этом смысле она здорово отличалась от обыгранных японцами в группе немцев и испанцев, у которых терпение и осторожность — отнюдь не главный конек.

Игра все представления о раскладе подтверждала, даже укрепляла.

Сборная Японии сразу помучила хорватов фланговыми прорывами и своим прессингом — настолько высоким, что однажды голкиперу Доминику Ливаковичу пришлось выкручиваться в противостоянии с форвардом Дайдзэном Маэдой на линии вратарской.

А сборная Хорватии сразу убедилась в том, что ей будут время от времени дарить моменты, когда Такэхиро Томиясу, похоже, перенервничав, откинул мяч Ивану Перишичу, а тот вдруг обнаружил, что перед ним никого, кроме вратаря Сюити Гонды, нет — можно отдавать партнеру, можно бить самому, любой вариант в принципе подходит. Перишич выбрал нечто среднее между ударом и пасом — и вышло невнятно.

Дальше все шло по тому же нехитрому сценарию.

Японцы полагались на резвые ноги и кроссы в штрафную — в основном, естественно, низом, потому что превосходство хорватской обороны в росте над нападением оппонентов резало глаз.

Хорваты полагались на хладнокровный и неторопливый розыгрыш мяча, предполагающий, что рано или поздно пустые зоны в чужих тылах как-нибудь образуются. Они действительно появлялись. И хорватские фаны, видимо, в который уже раз вспоминали, что в 2018 году у них на острие, перед Лукой Модричем, был великолепный Марио Манджукич, а не, как в этот вечер, нерасторопный Бруно Петкович: с Манджукичем уже давно вели бы в счете.

Фотогалерея

Яркие моменты ЧМ-2022

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Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

Смотреть

А так в счете перед перерывом повели японцы. К голу привел розыгрыш углового, бог знает какая уже по счету подача в хорватскую штрафную — примерно в ту зону, за которую отвечал зенитовец Деян Ловрен,— и серия рикошетов. После нее мяч, как счастливый лотерейный шар из барабана, выкатился к готовому отправить его в сетку Маэде.

Перерыв ничего не изменил ни в сборной Японии, что было понятно, ни в сборной Хорватии — ни в кадровом плане, ни в плане отношения к игре. И уступая, она оставалась такой же спокойной, да чуть ли не индифферентной, словно все ее устраивало. Но если кто-то думал, что такой подход в play-off чемпионата мира — верный путь к гибели, он заблуждался. Хорваты, с ленцой перекатывая мяч друг другу, баланс восстановили быстро.

Комбинация была простой, но от нее все равно веяло высочайшим классом, выражающимся ведь, в частности, и в такой вот лаконичности: Ловрен навесил, Перишич, хоть до ворот была добрая дюжина метров, уложил мяч в угол головой.

И самое удивительное, что это был первый гол Ивана Перишича с весны: месяцами не выходило забить ни за «Интер», ни за сборную, несмотря на то что все время находился на передовой, а тут забил, и в такой важный момент.

А преимущество, уже не условное, а фактическое, потихоньку перешло к хорватам. И Гонде приходилось все время быть начеку, в игре, а однажды пришлось выручать после потрясающего удара Модрича в девятку. Но японцы держались, и этот матч честно заслужил первого на катарском чемпионате мира овертайма.

FIFA столкнулась с проблемой выбора схемы для следующего мирового первенства

А овертайм был территорией сборной Хорватии на предыдущем чемпионате мира. В 2018 году ни один из трех матчей play-off по дороге к финальному она не завершила в основное время, но всякий раз — против датчан, россиян, англичан — выживала. Теперь пыталась выжить без лидера Модрича, которого Златко Далич усадил на скамейку запасных, чем, видимо, потряс всех, кто переживал за хорватов: ну как без него?! Например, в серии пенальти, до которой матч, разумеется, в конце концов благополучно добрался. Но хорваты справились и без Модрича. Хватило длиннорукого и не знающего, что такое мандраж, отбившего два первых японских удара, а затем взявшего еще один Ливаковича.

Японцы потерпели второе подряд обидное поражение в стартовом раунде play-off чемпионата мира: четыре года назад, они проиграли — 2:3 — бельгийцам, поведя во втором тайме со счетом 2:0. Хорваты отправились в следующий раунд.

В четвертьфинале они встретятся с победителем закончившегося поздно вечером по московскому времени матча между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Алексей Доспехов

1/8 финала

Англия—Сенегал 3:0

Хендерсон, 38; Кейн, 45+3; Сака, 57

4 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 65 985 зрителей.

Статистика матча

Англия Сенегал

Удары по воротам 8 10

Удары в створ 4 2

Угловые 3 3

Фолы 16 12

Предупреждения 0 1

Процент владения мячом 61 39

Япония—Хорватия 1:1 (серия пенальти 1:3)

Маэда, 43 — Перишич, 55

5 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 42 523 зрителя.

Статистика матча

Япония Хорватия

Удары по воротам 13 17

Удары в створ 4 4

Угловые 8 5

Офсайды 3 0

Фолы 13 16

Предупреждения 0 2

Процент владения мячом 42 58

Матч Бразилия—Южная Корея завершился после подписания номера в печать.

06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария.

1/4 финала

09.12: Нидерланды—Аргентина, Хорватия—победитель матча Бразилия—Южная Корея.

10.12: Англия—Франция.

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