Путин не исключил круглогодичного движения по Северному морскому пути

В ближайшие годы навигация по Северному морскому пути (СМП) может стать круглогодичной, заявил президент России Владимир Путин. И подчеркнул, что Россия создает самый мощный в мире ледокольный флот.

«В самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным»,— сказал господин Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи. Глава государства отметил, что обсуждал эту тему по телефону с финским коллегой Саули Ниинистё. Также президент затронул тему председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах. «Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным»,— сообщил Владимир Путин.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил»,— добавил глава государства.

Граница СМП проходит от Карских Ворот на западе до бухты Провидения на востоке. Губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки предложили ввести понятие «Большой Северной морской путь» и предоставить маршруту меры господдержки. Главы регионов утверждают, что стратегическое планирование по развитию СМП почти не охватывает их транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру.

О прежних планах расширить СМП — в материале “Ъ” «Севморпусть».