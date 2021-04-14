Кубок Кремля едет к гимнасткам

Как стало известно “Ъ”, главный российский теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», который два года назад переехал из спорткомплекса «Олимпийский» в ледовый дворец «Крылатское», а прошлой осенью не состоялся в связи с коронавирусными ограничениями, в этом году пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. При этом состав участников турнира может оказаться очень представительным. Во всяком случае свое желание выступить в Москве уже изъявили три ведущих российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

О том, что единственным возможным местом для проведения Кубка Кремля в этом году является Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, “Ъ” сообщил источник, близкий к организационному комитету турнира. Данный вопрос уже проходит согласование на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), куда отправляется специальная презентация. Однако в положительном ответе обоих профессиональных туров сомнений нет.

Напомним, в прошлом году Кубок Кремля планировалось провести в Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, построенном к московской Олимпиаде-1980, однако в сентябре турнир по решению московской мэрии пришлось отменить в связи с коронавирусными ограничениями. В январе было объявлено, что комплекс объектов ЦСКА в районе Ленинградского проспекта закрывается на масштабную реконструкцию. Что касается ледового дворца «Крылатское», принимавшего Кубок Кремля в 2019 году, то он минимум до декабря будет использоваться в качестве коронавирусного госпиталя. Другими же стадионами для проведения в октябре крупного теннисного турнира с учетом календарей по другим видам спорта после закрытия спорткомплекса «Олимпийский», который полностью перестраивается с осени 2018 года, Москва не располагает.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой был открыт в июне 2019 года. Это современный многофункциональный объект с вместимостью трибун до 4000 человек, который все чаще используется для проведения крупных соревнований не только по художественной гимнастике. В частности, именно там недавно завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Зал обладает рядом преимуществ, в том числе хорошей транспортной доступностью и достаточными площадями для автомобильных парковок. Общая площадь арены — 2000 квадратных метров — позволяет уложить под одной крышей один игровой и три тренировочных корта, однако места для второго игрового корта не хватает, поэтому организаторы Кубка Кремля рассматривают возможность использования одного из объектов спорткомплекса Лужники, например, Малой спортивной арены или Дворца спорта.

В любом случае мужская и женская половины Кубка Кремля пройдут в течение двух недель одна за другой. В календаре AТР для этого на данный момент выделена неделя с 18 по 24 октября, а календарь WTA на вторую половину сезоны пока не объявлен.

Тем временем три ведущих российских игрока — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — уже пообещали организаторам Кубка Кремля выступить на домашнем турнире.

«Очень хотелось бы в этом году сыграть в Москве. Последний раз играл три года назад, поэтому очень соскучился по Кубку Кремля, и, естественно, надеюсь, что получится провести турнир со зрителями»,— заявил “Ъ” вторая ракетка мира Даниил Медведев, который в 2019 году приехал в Москву после серии успешных результатов, в том числе выхода в финал US Open и победы на турнире категории Masters 1000 в Шанхае, и в последний момент снялся из-за сильной усталости.

«Конечно, если будет возможность, я бы с радостью хотел сыграть Кубок Кремля. Это особый для меня домашний турнир, на котором я вырос, где ребенком смотрел, как играют многие хорошие теннисисты»,— сказал, в свою очередь, Рублев, два года назад победивший на кортах ЛД «Крылатское», а сейчас занимающий в рейтинге ATP восьмое место.

Евгений Федяков