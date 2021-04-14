Киев сообщил о гибели военнослужащего в Донбассе

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) восемь раз, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным Киева, один украинский военнослужащий погиб, еще три получили ранения.

«За истекшие сутки 13 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня»,— сообщило представительство ЛНР «Интерфаксу». Обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Лозовое, Молодежное, Первомайск, Желобок, Калиново. ЛНР сообщает, что украинские военные применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

При этом штаб операции Объединенных сил сообщил, что за сутки в Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, зафиксировано пять обстрелов недалеко от Южного, у поселков Зайцево, Екатериновка, Первомайское и Светлодарск. Штаб уточнил, что на обстрелы противника военные отвечали ответным огнем.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании комиссии НАТО—Украина абсолютно все государства—члены НАТО высказались в поддержку Украины. Комиссия осудила усиление военного присутствия России на границах и призвала РФ к деэскалации. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия провела внезапную проверку боевой готовности военных в ответ на наращивание сил НАТО у европейских границ страны.

Подробнее о позиции НАТО по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Североатлантический нюанс».