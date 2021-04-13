В I квартале через кубанские пункты пропуска экспортировано почти 8 млн тонн зерна

За первые три месяца текущего года через пункты пропуска края на экспорт отправлено более 7,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Продукция поставлялась в 91 страну мира.

В числе основных стран-импортеров Египет, Турция, Иран, Пакистан, Сирийская Арабская Республика.

Пшеницы продано за рубеж почти 5,9 млн тонн (+9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 1 марта 2021 года через порты Краснодарского края было отгружено 4,3 млн т зерна и продуктов его переработки (данные ФГБУ «Центр оценки качества зерна»). Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Ульченко