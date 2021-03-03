Краснодарский край увеличил экспорт зерна на 40%

К 1 марта через порты Краснодарского края было отгружено 4,3 млн т зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Это на 39% больше, чем в аналогичный период прошлого года – тогда на экспорт морским путем было отправлено 3,1 млн т.

Всего с учетом объема зерна, перегруженного из судов типа «река-море» в морские суда на рейде порта Кавказ контроль центра с января по март прошло 5,8 млн т зерна, на 62 % больше, чем в тот же период 2020 года. Центр проверил фитосанитарное состояние зерна, его соответствие безопасности и качеству, требованиям стран-импортеров и положениям контрактов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Краснодарский край, Адыгея и Крым экспортировали более 2,6 млн т зерна и продуктов его переработки, на 50% больше, чем за аналогичный периода прошлого года. Основную долю экспорта заняла продовольственная пшеница 2,3 млн т (+ 69%). Ее отправили в 36 стран мира. Основными импортерами являются Египет, Турция, Пакистан, Иран, Бангладеш.

Ольга Логинова