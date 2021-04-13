Главные новости к утру 13 апреля

Британский штамм коронавируса не приводит к более серьезным случаям COVID-19 и не сказывается на доле бессимптомных больных, сообщили две команды ученых, чьи исследования опубликованы в журналах издательства The Lancet. При этом они подтвердили, что вариант B.1.1.7 распространяется быстрее ранее обнаруженных.

Правительство Японии одобрило план по сливу радиоактивной воды с АЗС «Фукусима-1» в океан. Вода была очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, но не от трития. Энергетическая компания TEPCO заявляла, что хранение воды помещает выводу АЭС из эксплуатации. США одобрили прозрачность решения, Южная Корея выразила сожаление, а Китай — заявил о готовности к ответным мерам.

Маркетплейс Ozon сообщил, что договорился с Совкомбанком о покупке Оней-банка. По сообщению Ozon, компания приобретает банк для лицензий, необходимых для развития финтех-направления, и продолжит сотрудничать с другими участниками рынка. Сумма сделки, которую еще предстоит одобрить ЦБ, будет определена по стоимости активов на момент закрытия сделки.

О главных событиях 13 апреля — в анонсах “Ъ”.