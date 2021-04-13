Главные анонсы 13 апреля

Пройдет пленарное заседание Государственной думы. Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект правительства об изменении сроков обжалования кандидатами отказов избиркомов в регистрации. Правки вносятся во исполнение двух постановлений Конституционного суда России. Подробнее

В Москве гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве. Он заключил досудебное соглашение, выдав следствию своих бывших и действующих коррумпированных коллег, и может рассчитывать на смягчение приговора. Но потерпевшие заявили претензии к нему на сумму более 16,5 млрд руб. Подробнее

В Перовском районном суде Москвы продолжится рассмотрение уголовного дела о проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК) против юриста ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь. Ее обвиняют в причинении вреда Галине Субботиной, теще Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего предполагаемого отравления. Подробнее

Пресненский Рафонный суд Москвы рассмотрит дело Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В Иране пройдет визит главы МИД России Сергея Лаврова.

В Москве пройдет встреча председателя спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко примет председателя Сената Узбекистана Танзилу Нарбаеву.