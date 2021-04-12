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Правительство обновило методику расчета эффективности губернаторов

Правительство по указу президента утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, они будут отражать реализацию национальных целей развития. Всего в документе будет 38 методик: 19 — для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 — для установления целевых значений на будущее. Пока документ не опубликован.

«Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона»,— сообщается на сайте правительства.

Также методику дополнят критериями об уровне вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов. Правительство сообщило, что регионы, которые покажут лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации.

Президент Владимир Путин подписал указ с перечнем показателей для оценки эффективности глав субъектов в феврале этого года. Тогда в списке было 20 пунктов.

На прошлой неделе в отставку ушли губернаторы трех регионов. Свой пост оставили главы Тувы Шолбан Кара-оол, Ульяновской области Сергей Морозов и Северной Осетии Вячеслав Битаров. Все они ранее попали в «красную зону» рейтинга политической устойчивости, составленного компанией «Минченко консалтинг». Выборы глав регионов пройдут 19 сентября в единый день голосования.

Подробнее о рейтинге губернаторов — в материале “Ъ” «Старикам здесь не кресло».

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