ВВС США сообщили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

Испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в США закончились неудачей. Об этом со ссылкой на заявление ВВС США сообщили американские СМИ. Ракету планировалось запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, однако запуск не состоялся.

«B-52 Stratofortress взлетел в понедельник над мысом Пойнт-Мугу с целью провести первый запуск ракеты быстрого реагирования AGM-183A ARRW. Однако ракета не смогла произвести заложенную последовательность действий и осталась на борту самолета, который вернулся на авиабазу Эдвардс»,— приводит CNN заявление американского военного ведомства.

«Испытание дало бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Поэтому мы и тестируем»,— сказал исполнительный директор программы управления вооружениями Хет Коллинз.

В России успешно испытаны гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Циркон» и «Кинжал». 2 апреля российские разработчики заявили о планах модернизировать их. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в 2020 году заявил, что в мире идет гонка вооружений. По его словам, она началась после выхода США из договоренностей по противоракетной обороне (ПРО).

Гонка вооружений стала активно обсуждаться на фоне прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). России и США, однако, удалось прийти к соглашению и продлить договор.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».