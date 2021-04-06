Импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос на четверть в марте

Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 24,6% в марте 2021 года по сравнению с этим месяцем в прошлом году, до $21,863 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в марте 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $21,863 млрд и по сравнению с мартом 2020 года увеличился на 24,6%»,— приводит «Прайм» сообщение ФТС. Таким образом, по итогам первого квартала импорт в Россию оказался на 16,2% больше, чем годом ранее, отмечает издание.

Импорт машиностроительной продукции составил $11,699 млрд (+33,2%), химической продукции — $4,196 млрд (+28,2%), текстильных изделий и обуви — $1,215 млрд (+23,5%). Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился до $2,225 млрд (-2%).

В феврале ФТС сообщила, что импорт фармпродукции из дальнего зарубежья вырос в начале года почти на 75%. При этом импорт продовольственных товаров и сырья для их производства в январе сократился на 11,2%, до $1,6 млрд, а текстильных изделий и обуви — на 21%, до $878,5 млн.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в России в 2020 году снизилось до десятилетнего минимума. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, основными причинами снижения спроса стали ограничения в связи пандемией, в том числе приостановление работы ресторанов, и снижение доходов населения.

О тенденциях на рынке — в материале “Ъ” «C говядины какой спрос».