Главные новости за выходные 3–4 апреля

В России число умерших от коронавриуса превысило 100 тыс. К воскресенью общее число заразившихся достигло 4 580 894, умерших — 100 374.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц. В том числе под санкции попали Россотрудничество, компания «Волга—Днепр» и ряд других российских предприятий. Решение объясняется борьбой с контрабандой.

Сразу два тренера клубов Российской премьер-лиги были уволены после матчей 24-го тура чемпионата России. две тренерские отставки. «Уфу», которая проиграла «Динамо» (0:4), покинул Рашид Рахимов. «Краснодар» после поражения от «Ахмата» (0:5) расстался с Мурадом Мусаевым. Подробнее

Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом. Он был привит российской вакциной «Спутник V».