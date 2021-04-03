Главные новости к утру 3 апреля

Президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против ряда сотрудников МУС. Санкции сняты с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко. Также отменено распоряжение от 2019 года о визовых ограничениях в отношении некоторых сотрудников МУС.

Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги после гибели полицейского Уильяма Эванса у Капитолия. Вечером в пятницу неизвестный на автомобиле протаранил ограждения, выставленные у здания Конгресса в Вашингтоне. Подозреваемый был задержан и умер в больнице. Также пострадали двое полицейских. Один из них умер от полученных травм.

Власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины впервые с момента введения дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе открыли огонь из артиллерии калибра 120-мм по позициям Народной милиции ЛНР. По словам представителя военного ведомства ЛНР Якова Осадчего, было выпущено 16 снарядов.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Майком Хэмелом в дебютном поединке в Bellator. Победу арбитры присудили ему единогласно. Секундантом бойца был его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.