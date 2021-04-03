Байден приказал приспустить флаги на Белом доме после гибели полицейского у Капитолия

Президент США Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги после гибели полицейского Уильяма Эванса у Капитолия. Флаги на Белом доме, а также на всех правительственных учреждениях в США и зарубежных миссиях, будут приспущены до заката 6 апреля. Ранее неизвестный протаранил на автомобиле ограждения, выставленные у здания Конгресса в Вашингтоне.

Господин Байден отметил, что «с разбитым сердцем узнал о жестоком нападении», в результате которого погиб мужчина, который прослужил в полиции Капитолия 18 лет. «Пока мы скорбим о гибели еще одного отважного полицейского Капитолия, я распорядился приспустить флаги на Белом доме»,— говорится заявлении Джо Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома. Президент также подчеркнул, что получает от советника информацию о происшествии.

Как сообщает CNN, в совершении атаки подозревается 25-летний житель штата Индиана Ноа Грин. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения «Нация ислама».