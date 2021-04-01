Минэкономики понизит прогноз роста ВВП в 2021 году

Минэкономики понизит прогноз роста ВВП на 2021 год с действующих 3,3% из-за меньшего падения экономики в 2020 году, чем ожидалось, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, уточнение макропрогноза будет сделано в середине апреля — сейчас действует версия прогноза от сентября 2020 года.

«Цифры (по новому прогнозу ВВП.— “Ъ”) в принципе понятны, мы их скорректируем. Если у нас так существенно поднялся 2020 год (падение оказалось меньшим, чем ожидалось.— “Ъ”), то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз. Вполне естественно, что к этому добавляется еще фактор объективный, не только статистический — у нас ОПЕК все-таки идет по другому сценарию»,— сказал господин Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

По второй оценке Росстата, ВВП РФ в 2020 году упал на 3,0%, что оказалось значительно лучше прогноза министерства. Минэкономики в сентябре при прогнозе на 2021 год закладывало оценку падения ВВП в 2020 году на уровне 3,9%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 2,9%. ЦБ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 3–4%.