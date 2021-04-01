Росстат уменьшил оценку падения ВВП в 2020 году до 3,0%

Росстат уточнил оценку падения ВВП РФ в 2020 году до 3,0% с 3,1%, говорится в сообщении статслужбы. Кроме того, опубликована первая оценка динамики ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года — служба статистики зафиксировала снижение на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Согласно уточненным данным, ВВП России вырос в первом квартале 2020 года на 1,4% (ранее рост оценивался в 1,6%), во втором квартале сократился на 7,8% вместо прежней оценки в 8%, а в третьем квартале сократился на 3,5% вместо 3,4%.

На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 год повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничений из-за COVID-19. На динамику ВВП в 2020 году повлияло снижение внутреннего конечного спроса на 4,4%, а также рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 12,0%) по сравнению с экспортом (на 4,3%).

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 2,9%. ЦБ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 3–4%.