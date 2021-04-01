Средние цены на бензин за неделю выросли на 12 копеек

Средние розничные цены на бензин в России с 22 по 29 марта увеличились на 12 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 47,43 руб. за литр. Цены на дизтопливо за этот период в среднем выросли на 8 коп., до 49,42 руб., следует из данных Росстата. Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов РФ.

Цена бензина марки Аи-92 выросла до 44,76 руб. за литр, марки Аи-95 — до 48,35 руб., литр бензина Аи-98 стал стоить 54,95 руб.

Производство бензина с 22 по 28 марта по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 5,5%, до 751 тыс. тонн.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), цены на бензин в России растут более трех месяцев. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин и дизель. Минэнерго объясняет подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 15 марта вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на 1 мая запланирована корректировка формулы расчета цен на топливо.

О корректировке параметров демпфера — в материале “Ъ” «Нефтяникам подкинут на бензин».