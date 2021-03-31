Италия сочла «враждебным актом» действия подозреваемого в шпионаже россиянина

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал «враждебным актом» действия российского военного, задержанного в Риме за шпионаж. Россиянина задержали 30 марта при попытке за деньги получить «секретную информацию» от офицера ВМС Италии. СМИ писали, что россиянину могли передать, в частности, засекреченные документы НАТО.

Министр иностранных дел Италии прокомментировал инцидент на заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента страны. Он сообщил, что оба задержанных обвиняются по статьям о шпионаже и угрозе госбезопасности.

«Специальное подразделение карабинеров задержало итальянского служащего ВМС и российского сотрудника в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение… Речь идет о враждебном акте»,— заявил господин Ди Майо (цитата по ТАСС).

В ответ на инцидент итальянский МИД решил выслать двух сотрудников российского посольства, якобы причастных к делу о шпионаже. МИД РФ заявил, что высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню двусторонних отношений.