МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню двусторонних отношений

МИД России заявил, что высылка двоих российских дипломатов не соответствует уровню двусторонних отношений, о возможных шагах в связи с высылкой будет объявлено дополнительно. Ранее глава итальянского МИДа сообщил, что сотрудники российского посольства якобы причастны к делу о шпионаже, до этого в Риме задержали российского военного.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно»,— сообщили журналистам в МИД России (цитата по «Интерфаксу»). По данным посольства РФ в Италии, персонами нон грата объявлены два сотрудника аппарата военного атташе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не знают о причинах задержания россиянина в Италии. «Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания. Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен»,— сказал он во время пресс-колла.

Ранее в Италии задержали офицера ВМФ Италии и российского военного, их подозревают в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, россиянин мог получить от итальянского военного секретные документы НАТО. МИД Италии объявил о высылке двух сотрудников российского посольства.