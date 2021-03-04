Уволенный замглавы Генштаба Армении пожаловался в суд

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян попросил суд признать незаконным указ президента Армена Саркисяна о его увольнении. Его сняли с должности после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Как сообщает «Sputnik Армения», иск был подан 3 марта. В качестве ответчика выступает президент Армении Армен Саркисян, в качестве третьих лиц привлечены канцелярия премьер-министра и Генштаб ВС.

23 февраля Никол Пашинян в интервью 1in.am прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна, что на четвертый день войны в Нагорном Карабахе можно было бы использовать российские «Искандеры». «А может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?» — ответил господин Пашинян. После этого издание yerevan.today попросило Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьер-министра. СМИ утверждало, что замглавы Генштаба долго смеялся, а потом сказал: «Конечно, невозможно… Как?.. "Искандер"?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно».

На следующий день Тигран Хачатрян был уволен. После Генштаб выразил протест и потребовал отставки Никола Пашиняна. Сам он назвал это попыткой военного переворота. Это привело к обозрению политической ситуации, в стране прошли митинги как противников, так и сторонников премьера.

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