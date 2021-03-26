Главные новости к утру 26 марта

Один человек погиб в результате падения вертолета Ка-32 в Калининградской области. Всего на борту находилось три человека. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.

Власти КНДР заявили, что испытывали в четверг новую тактическую управляемую ракету. Северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями. 25 марта появились сообщения о том, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за действий России и Китая в области поставок вакцин от COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, европейским странам нужно принимать меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин.

В Белоруссии правоохранители задержали в ходе несанкционированных акций в четверг более 200 человек. При этом пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что «анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись».

В рунете появился фейковый сайт TikTok на русском языке, который мошенники продвигают под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации. Такие сайты используются для «угона» популярных аккаунтов. Для защиты от мошенников соцсети рекомендуют использовать двухфакторную авторизацию и не вводить данные аккаунтов на непроверенных сайтах. Подробнее

О предстоящих 26 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.