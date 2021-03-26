Главные анонсы 26 марта

В Москве президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, в ходе которого планируется рассмотреть проект «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности». С основным докладом выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Президент Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которая курирует кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.

Октябрьский районный Екатеринбурга суд рассмотрит два административных дела в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Дела были заведены в связи с его участием в несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января. О претензиях к господину Ройзману и другим оппозиционерам

В Бахрейне стартует первый этап гран-при «Формулы-1».