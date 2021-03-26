Власти КНДР заявили об испытании новой тактической ракеты

Власти КНДР заявили, что испытывали 25 марта новую тактическую управляемую ракету, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские СМИ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.

Северная Корея за последние дни провела два ракетных испытания. 25 марта КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Япония сообщила, что запуск ракет угрожает безопасности в регионе, и выразила протест КНДР. Перед этим 21 марта КНДР запустила две крылатые ракеты, они упали в Желтом море. Это были первые пуски с марта 2020 года. Президент США Джо Байден заявил, что не считает это провокацией.

Подробнее о реакции президента США на запуск ракет КНДР — в материале “Ъ” «Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей».