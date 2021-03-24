Politico: Германия призывает Еврокомиссию закупить вакцину «Спутник V»

Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного германского чиновника.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутника V". Сейчас мы видим, что Еврокомиссия находится в процессе запуска этой процедуры»,— заявил представитель властей Германии на брифинге в Берлине. Чиновник добавил, что официальные переговоры с Россией еще не начались. Тем не менее, по его словам, немецкие власти считают, что переговоры стоит начать параллельно, до окончательного рассмотрения заявки, которую создатели «Спутника V» подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что двери Евросоюза для закупки «Спутника V» не закрыты. По его словам, это «зависит от обстоятельств». При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у ЕС нет необходимости в российской вакцине, потому что уровень производства вакцин на территории стран ЕС может позволить обеспечить массовый иммунитет от COVID-19 в Европе. Россияне, по мнению господина Бретона, сами «с трудом получают вакцины».

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, в том числе Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. EMA начало экспертизу «Спутника V» 4 марта.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».