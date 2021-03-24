ФАС: новая сделка «Яндекс.Такси» и «Везет» может негативно повлиять на рынок такси

Сделка по покупке «Яндекс.Такси» колл-центра и службы грузоперевозок группы компании «Везет» может негативно повлиять на рынок такси, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве отметили, что сделка не требует согласования антимонопольного органа, так стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн руб.

«Заключение сделки "Яндекс.Такси" и "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей»,— говорится в заявлении ФАС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В феврале «Яндекс.Такси» объявил о покупке части бизнеса ГК «Везет». ФАС тогда объявила, что оценит сделку, подпадает ли сделка под необходимость согласования.

В 2019 году компании договорились, что «Яндекс.Такси» купит основную часть бизнеса, включая колл-центры и программное обеспечение ГК «Везет». Позднее «Яндекс.Такси» изменял параметры сделки — в частности, добавил в нее сервис грузоперевозок. В июне 2020 года ФАС отказал в покупке группы компаний «Везет», так как это противоречило бы закону о защите конкуренции.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ FM” «"Яндекс" закрыл нишу в экосистеме».