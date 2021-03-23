Китай выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций

Замглавы МИД Китая вызвал главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест из-за введения санкций ЕС против КНР по обвинению в притеснении уйгуров. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Вечером 22 марта замминистра иностранных дел КНР Цинь Ган вызвал главу делегации ЕС в КНР, от имени правительства Китая выразил решительный протест и резко осудил введенные несколько часов назад односторонние санкции против Китая под предлогом так называемого нарушения прав человека в Синьцзяне»,— говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Китай проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в частности в отношении уйгуров. Власти страны принудительно отправляют их на переобучение и работу на производствах, объясняя это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

ЕС 22 марта объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. В ответ КНР ввела санкции против десяти европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела СУАР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с санкциями со стороны Китая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай отвергают геополитические игры и односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают страны Запада. Отметим, что министры иностранных дел России и Китая встретились в китайском городе Гуйлинь 22 марта.

Подробнее о встрече глав МИД России и Китая — в материале “Ъ” «FCKNG QRNTN».