Медведев о словах Байдена: время его не пощадило

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Господин Медведев связал заявление с возрастом господина Байдена и отметил, что раньше тот производил на него «адекватное впечатление».

«С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило»,— сказал господин Медведев журналистам (цитата по «РИА Новости»). Также он прокомментировал слова господина Байдена цитатой Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Дмитрий Медведев, будучи президентом России, принимал тогда вице-президента США Джо Байдена в подмосковной резиденции. Они обсуждали перспективы развития двусторонних отношений.

16 марта Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».