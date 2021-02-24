«Атлетико» оказался чужим на своем поле

Во вторник первые матчи на стадии 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов провели еще четыре команды, в том числе триумфатор прошлого розыгрыша турнира «Бавария». Немецкий клуб гостил в Риме у «Лацио» и добился крупной победы 4:1. «Атлетико» и «Челси» выясняли отношения на нейтральном поле в Бухаресте. В этой встрече со счетом 1:0 выиграли лондонцы.

В противостоянии «Атлетико» и «Челси» не было фаворита, тем более что в связи с ограничениями на поездки между странами из-за пандемии коронавируса мадридцам пришлось принимать соперника не у себя дома, а в Бухаресте. К слову, немецкий «РБ Лейпциг» уже пострадал из-за переноса своего домашнего матча против английского «Ливерпуля» на нейтральное поле и уступил в Будапеште — 0:2. К тому же первая встреча с «Челси» состоялась на фоне поражения «Атлетико» от «Леванте» в национальном чемпионате. Учитывая, что ранее команда Диего Симеоне сыграла с этим клубом вничью на выезде, она потеряла пять очков и очень близко подпустила к себе мадридский «Реал». Теперь еще недавно уверенно лидировавший «Атлетико» опережает ближайшего преследователя всего на три балла, хотя и имеет одну игру в запасе.

Впрочем, и «Челси» допустил осечку в крайнем туре английской премьер-лиги, поделив очки с «Саутгемптоном». Таким образом, лондонцы опустились с четвертого места на пятое, а впереди у них важнейшие матчи с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Эвертоном». Так что и их нового наставника Томаса Тухеля беспокоили внутренние проблемы.

Нельзя сказать, что командам удалось безболезненно переключиться на Лигу чемпионов. Они тяжело втягивались в игру, которая носила максимально осторожный, вязкий и довольно скучный характер. «Челси» сразу попытался взять мяч под контроль, но наткнулся на колючий прием со стороны номинальных хозяев. Полузащитник гостей Мейсон Маунт на первой же минуте получил желтую карточку за срыв контратаки и будет дисквалифицирован на ответный матч, а потом напожарил голкипер Эдуар Менди, который так неудачно обработал мяч в своей штрафной площади, что тот отскочил на два метра и едва не достался футболисту «Атлетико».

Еще один голевой момент создал Луис Суарес, отдавший острую передачу практически на пустой угол ворот «Челси», куда набегал, но немного не успел Тома Лемар. Лондонцы, правда, вскоре ответили не менее остро, когда Тимо Вернер замыкал прострел с правого фланга на ближней штанге. Они продолжали гораздо больше владеть мячом, тогда как соперник терпеливо ждал своего шанса. Складывалось ощущение, что «Челси» все же более комфортно чувствовал себя в Бухаресте, а «Атлетико» демонстрировал скорее выездную тактическую модель. В первом тайме ярких событий было мало. По воротам команды били редко, и вполне логично, что до перерыва счет не изменился.

Во второй половине наблюдалась та же картина. «Челси» действовал первым номером, а «Атлетико» выжидал. Голами и не пахло. В протокол можно было занести только желтые карточки, причем лондонцы потеряли на ответный матч второго игрока середины поля после того, как «горчичник» заработал Жоржиньо. На 68-й минуте Оливье Жиру все-таки забил, да еще эффектным ударом через себя. Сначала арбитры отменили взятие ворот, потому что француз располагался в офсайде, но система VAR после долгого разбирательства данного эпизода подтвердила легитимность гола, так как мяч попал к нападающему «Челси» от защитника «Атлетико» Марио Эрмосо.

Мадридцам пришлось перестраиваться на более активный футбол, но атаковать у них не очень получалось. Менди по-прежнему пребывал в безработном состоянии. «Челси» даже не уходил в оборону, предпочитая играть по принципу «лучшая защита — это нападение», и в итоге сделал серьезный шаг к победе по сумме двух встреч. Теперь его шансы на выход в четвертьфинал заметно возросли.

В паре «Лацио»—«Бавария» фаворитом был, конечно, немецкий клуб. Однако и мюнхенская машина в последнее время дала сбой. Недавно команда Ханса-Дитера Флика проиграла в бундеслиге «Айнтрахту», а до этого не сумела одолеть аутсайдера «Арминию», пропустив аж три мяча. Вдобавок она лишилась по разным причинам ряда игроков, в том числе Томаса Мюллера и Сержа Гнабри. В прессе даже пошли разговоры о том, что «Бавария» находится в кризисе и, в частности, испытывает большие трудности в защите, которыми «Лацио» и ее лучший нападающий Чиро Иммобиле могут воспользоваться.

В заявке гостей оказалось только шесть запасных с учетом вратаря. Но стартовый состав все равно выглядел достаточно мощно. Удивило разве что появление в нем 17-летнего полузащитника Джамала Мусиалы. Как выяснилось, Флик не зря доверился юному таланту, который поучаствовал в разгроме «Лацио» и забил второй гол классным ударом на входе в штрафную. Хотя штрафная римлян зачастую напоминала проходной двор. Все началось с того, что защитник хозяев Матео Мусаккио вывел один на один с собственным вратарем Роберта Левандовского. Лучший бомбардир «Баварии» такие грубые ошибки соперникам не прощает. Кроме того, под конец первого тайма отличился Лерой Сане, добивший мяч в сетку после того, как Кингсли Коман в одиночку разорвал оборону «Лацио».

Уже на 47-й минуте счет стал 4:0. На сей раз сам Сане закружил спинной мозг оппонентам, и Франческо Ачерби поразил свои ворота. Вскоре Хоакин Корреа подсластил горечь крупного поражения, исполнив красивый сольный номер. Конечно, результат 4:1 превратил вторую встречу этих клубов в пустую формальность. Мюнхенцев уже смело можно поздравить с попаданием в четвертьфинал.

Александр Ильин