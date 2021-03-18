«Челси» победил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Лондонский клуб в ответном мачте 1/8 финала обыграл «Атлетико». Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Зиеш (34) и Эмерсон (90+4).

В первом матче 1/8 финала «Челси» победил мадридский клуб со счетом 1:0. Гол забил Жиру (68). Матч проходил в Бухаресте.

Сегодня, 17 марта, определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали «Челси», «Бавария», «Ливерпуль», ПСЖ, «Боруссия» (Дортмунд), «Порту», «Реал» и «Манчестер Сити». Жеребьевка состоится 19 марта. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле.

Об итогах 1/8 финала — в материале “Ъ” «Сухой домашний "Челси"».