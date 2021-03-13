Экипаж МКС сообщил, что воздух из отсека с трещинами продолжает утекать

Давление в промежуточной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) продолжает снижаться, хотя ранее космонавты загерметизировали две трещины. Вечером 12 марта экипаж станции закрыл люки в отсек модуля, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

«Давление на станции 730. Давление на ПРК (переходная камера.— “Ъ”) 678»,— сказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в октябре 2020 года экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», позднее ее временно загерметизировали. Космонавт Сергей Рыжиков предположил, что она могла появиться из-за удара извне. Новую утечку воздуха на МКС выявили в середине декабря 2020 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции.

В феврале стало известно, что в корпусе российского модуля МКС может быть шесть трещин. При этом «Роскосмос» исключает, что причиной образования трещин может быть усталость металла станции. 4 марта срок работы МКС продлили до 2028 года.

О проблеме утечки воздуха на МКС — в материале “Ъ FM” «Российский модуль дал трещины».